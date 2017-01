Ferrara, il fratello del killer su Fb: "Gli avete dato tutto ciò che potevate"

"Addio papà, addio Nunzia, sei stata una seconda madre, avete sempre lavorato duramente e avete cercato di dare tutto quello che potevate a mio fratello. Resterete nel mio cuore per sempre". Lo scrive su Facebook Alessandro Vincelli due giorni dopo la brutale uccisione dalla coppia di Pontelangorino , nel Ferrarese. Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni sono stati assassinati dal fratellastro di Alessandro con la complicità dell'amico Manuel.

E nel post, sotto alle parole di addio scritte da Alessandro, c'è il videoclip di una canzone del rapper statunitense Wiz Khalifa dal titolo "See you again" (Ci rivediamo).