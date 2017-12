Ferrara, due pensionati perdono oltre 80mila euro dopo averli investiti in Borsa

Nessuno li aveva avvisati di quanto la banca fosse a rischio fallimento e alla fine hanno perso tutto ciò che possedevano. Vilmer e Iride, due pensionati della provincia di Ferrara, hanno avuto il sospetto che qualcosa non quadrasse ma quando hanno provato a vendere le azioni, tutto è risultato bloccato. Sono sfumati così gli oltre 80mila euro che avevano risparmiato per godersi al meglio la vecchiaia ma non hanno intenzione di arrendersi e cercheranno un modo per ottenere una forma di rimborso. Il loro racconto a "Dalla Vostra Parte".