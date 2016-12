Ferrara, confiscati beni per 13 milioni di euro a un "nullatenente"

Formalmente è nullatenente, ma il Tribunale di Ferrara ha deciso per lui una confisca da 13 milioni, su richiesta di Procura e Guardia di Finanza. Si tratta di un imprenditore ferrarese che ha condanne per bancarotta fraudolenta, evasione fiscale, turbata libertà degli incanti, falso in atto pubblico e calunnia. Ora i suoi beni, intestati a prestanomi, sono sotto sequestro conservativo.