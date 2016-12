Ferragosto, tre morti sulla A14

Ferragosto di sangue sulle strade dell'Emilia Romagna. Sono infatti tre le persone che hanno perso la vita in due distinti incidenti sull'autostrada A14. Questa mattina un 20enne è morto all'altezza di Castel San Pietro (Bologna), mentre nel primo pomeriggio due persone sono decedute nello scontro tra due auto all'altezza della barriera per Ravenna, in direzione nord. Altre tre persone sono rimaste ferite, di cui una giudicata grave.