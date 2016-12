Ferragosto, niente noia e più sicurezza per chi resta in città

Ferragosto in città per molti italiani che rinunciano al mare e alla consueta gita fuoriporta con tanto di picnic. Non corre il rischio di annoiarsi chi resta in città, grazie all'apertura per tutto il giorno dei musei statali (i 20 più grandi sino alla mezzanotte), delle gallerie e dei siti archeologici. Per garantire la sicurezza anche di chi non andrà in vacanza, controlli potenziati di polizia e carabinieri.