Ferragosto, balneatori: "Tutto esaurito sulle spiagge"

Ferragosto 2016 da tutto esaurito sulle spiagge italiane, che registrano presenze in netto miglioramento rispetto all'anno scorso. Secondo un'indagine effettuata dai balneatori della Cna, gli stabilimenti di molte regioni dal 13 al 21 agosto sfiorano il sold out. Si va dal 98% di posti prenotati in Liguria e Sardegna al 95% di Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sicilia e Toscana.

I posti ancora liberi per Ferragosto - Nonostante il momento particolarmente felice vissuto dalle spiagge italiane, chi volesse trascorrere al mare il ponte di Ferragosto (o l'intera settimana che ruota intorno alla festività di metà mese) ha ancora qualche chance. Gli associati a Cna Balneatori, indicano gli ultimi posti (ma ovviamente la disponibilità cala di continuo) in Abruzzo (Pescara e Montesilvano), Calabria (Condorfuri), Lazio (Anzio e Ardea), Marche (Pesaro) e Molise (Campomarino e Termoli).



Quanto spenderà in media una famiglia - I turisti che hanno prenotato cabine, ombrelloni e lettini si concentrano soprattutto nei nove giorni "caldissimi", dal 13 al 21 agosto. Così la penuria di lettini sotto l'ombrellone fa schizzare i prezzi. Ma quanto spenderà per servizi, cibo e bevande una famiglia di quattro persone (genitori e due bambini) che sceglie le spiagge italiane a Ferragosto e dintorni? Secondo i calcoli della Cna, la spesa va da un minimo di 360 a un massimo di 495 euro, con una media di 444 euro. La spesa quotidiana per la famiglia tipo va dai 40 euro di Basilicata, Calabria e Molise ai 45 di Campania e Marche, dai 50 di Abruzzo, Lazio, Puglia e Sicilia ai 55 euro di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Sardegna, Toscana e Veneto.



Sempre più prenotazioni online - In un mondo che viaggia sempre di più in Rete, non poteva sfuggire alla regola il turismo balneare. La percentuale di vacanzieri che hanno prenotato online tocca addirittura - indica ancora la ricerca - il 45% del totale in Emilia Romagna. Con Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto a tallonarla al 40%. A preferire il web sono principalmente i turisti stranieri.