Fermo, lʼappello dei genitori delle due 17enni scomparse da un camping

Potrebbero essersi allontanate per passare un fine settimana in qualche luogo attraente per i giovani le due 17enni originarie di Fidenza (Parma) scomparse da venerdì 29 giugno dal camping Mirage di Marina di Altidona (Fermo), dove erano in vacanza con la famiglia di una delle due. E' una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori della polizia, che coordinano le ricerche di Gaia Fiorentini e Gaia Maria Perasso. Ai microfoni di Newsmediaset parlano i genitori per lanciare un appello a tutti coloro che potrebbero incrociare le giovani.