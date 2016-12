5 maggio 2015 Fedez, polemica su Twitter con la polizia Il rapper milanese pubblica una foto degli scontri di Bologna e accusa: “Donne precarie colpite. Invertito gli ordini?”. Il sindacato delle forze dell'ordine Coisp risponde dal suo profilo “di invertito c’è qualcos’altro”. Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:00 - Nuovo botta e risposta sui social per Fedez che si era schierato a favore della protesta #noexpo. La reazione è provocata questa volta da una foto del rapper sul suo profilo Twitter, che ritrae una donna insanguinata con una mano sul volto, e accompagnata dal cinguettio: “Milano Black Bloc in totale libertà di agire, oggi Bologna donne precarie caricate dalla polizia. Invertito gli ordini?”. Risponde a tono il Coisp: “Senti da che pulpito! Di "invertito" c’è solo qualcos’altro.....”.

La controreplica. Fedez risponde ancora all’insinuazione: “Specifichi: sarei io l’invertito?” e accusa: “gli stessi che hanno difeso gli assassini di Aldovrandi”. La polemica non si blocca:”Assassini chi? Informati prima di “scimmiottare” è la controreplica. L’accusa brucia ancora, tanto che il giudice di X-Factor torna sulla questione e twitta: “Sindacato di polizia @COISPpolizia mi definisce "invertito" sarebbe bello avere chiarimenti. I Porro e i Gasparri fanno silenzio stampa oggi?”.

I precedenti. Nei giorni della protesta contro Expo in centro a Milano, il rapper invitava su Twitter ad indignarsi di più per le infiltrazioni mafiose dell’esposizione che per le vetrine rotte dai Balck Bloc. Giornalisti come Porro avevano risposto: “Pensa prima di parlare” e Filippo Facci senza mezzi termini: "Cretino”. Lo avevano difeso invece Antonella Clerici e i cantanti reggae 99 Posse. Poi Fedez ha dichiarato di essere ormai un capro espiatorio al centro del dibattito su Expo.