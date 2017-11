Fausto Brizzi nella bufera, la parola alle attrici: "È una cosa orrenda e va perseguita"

"Ero sconvolta, piangevo come una bambina". "Sono stata stupida, me la sono cercata". Queste sono alcune delle testimonianze raccolte da Dino Giarrusso, l'inviato delle Iene che ha intervistato diverse donne vittime di molestie sessuali da parte di Fausto Brizzi. Un argomento circondato finora da una certa omertà perché mancava il coraggio di accusare pubblicamente una persona in una posizione forte come quella del regista romano. Adesso che la bufera si è scatenata, però, la verità inizia ad emergere. Giarrusso ha ascoltato in merito il parere di attrici e showgirl italiane come Anna Falchi: non si dichiara sorpresa e aggiunge che purtroppo per le donne è normale nel mondo dello spettacolo subire questo genere di comportamenti, un circolo vizioso dal quale non riescono a uscire per paura. Lo confermano anche Alba Parietti, Alessia Marcuzzi, Paola Barale e molte altre, per le quali il comportamento di Brizzi (se le accuse troveranno fondamento) è scandalodo e senza giustificazioni.