Fano, revocata l'ordinanza di evacuazione: gente può tornare a casa

Il sindaco di Fano ha revocato parzialmente l'ordinanza di evacuazione emessa dopo il ritrovamento di un residuato bellico, che è stato successivamente imbragato e portato in mare. In seguito all'ordinanza erano state evacuate circa 23mila persone, ma ora la popolazione può tornare a casa e potranno essere riaperti negozi e uffici pubblici. Confermata invece la chiusura, oggi, delle scuole per motivi logistici e pratici.