Fano, imbragato e portato al largo il residuato bellico

L'ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale trovato in un cantiere dell'Aset sul lungomare Sassonia di Fano, in provincia di Pesaro-Urbino e innescato per errore, è stato imbragato e trasportato due miglia al largo. "Il pericolo è cessato", ha annunciato il sindaco di Fano, Massimo Seri: è così terminata la fase più delicata dell'operazione di rimozione della bomba, che ha richiesto l'evacuazione nel raggio di 1.800 metri.