Famiglia Marchionne: "Fca non sapeva della malattia"

La famiglia di Sergio Marchionne, in una dichiarazione all'agenzia di stampa Ansa, conferma che il Gruppo Fca "non era a conoscenza delle condizioni di salute" dell'ex a.d.. "Alla fine della scorsa settimana - si legge nella nota della famiglia - Fca è stata informata che Sergio Marchionne non sarebbe più stato capace di tornare al lavoro, senza aggiungere altri dettagli". La famiglia ringrazia tutti coloro che hanno mostrato il loro supporto.