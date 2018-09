Facebook censura l'associazione Luca Coscioni: "troppo osé" la locandina del Congresso

"Non consentiamo la pubblicazione di inserzioni che includono riferimenti impliciti a scene di nudo, ottenuti ad esempio sfocando o ritagliando i contenuti. Ti consigliamo di usare contenuti che concentrano l'attenzione sul tuo prodotto o servizio, e non sulla nudità. Non consentiamo la pubblicazione di inserzioni che mostrano atteggiamenti sessualmente allusivi o estese parti del corpo (anche se a titolo educativo o per ragioni artistiche) a causa della loro natura sensibile", questa la spiegazione che ha dato Facebook all'associazione Coscioni.



La figura femminile nuda, “coperta” nelle parti intime da una serie di elementi che simboleggiano i temi dell’Associazione, evidentemente non è piaciuta all'algoritmo. Il social network ha cancellato infatti la promozione dell'evento in programma dal 5 al 7 ottobre a Milano.



“Nella piena comprensione per il tentativo di escludere materiale che possa turbare eccessivamente i propri utenti, ci viene da chiedere chi mai potrebbe sentirsi disturbato dalla 'donna vitruviana coscioniana' - fa sapere la Coscioni in un comunicato. - L’accaduto fornisce un nuovo spunto per il dibattito sulle scelte dei social network, operate attraverso algoritmi che non riescono evidentemente a distinguere contenuti osceni e manipolatori da semplici espressioni artistiche“.



"La nostra donna è disegnata per rappresentare 'Le libertà in persona': sulla scienza, le cure, le disabilità, la vita, dall'inizio alla fine. La sua scelta, gentile Facebook, che naturalmente non intendiamo ad personam, rende evidente un'altra libertà da conquistare: quella di conoscenza. Nella speranza che voglia, gentile Facebook, riflettere sulla sua decisione e rimuovere il blocco nei nostri confronti, aiutandoci a promuovere l'incontro di persone interessate come noi alla conquista di nuove libertà civili, provvederemo a 'coprire' ciò che sarebbe invece necessario in Italia 'scoprire' e magari insieme 'creare': nuove libertà civili", ha scritto in un post Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione.