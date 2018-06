Fabrizio Corona ricomincia... chiedendo scusa ai giudici

La richiesta di condanna fatta dal sostituto pg Maria Pia Gualtieri a 2 anni e 9 mesi, per tutti i reati nel procedimento sui soldi in contanti trovati nel controsoffitto della sua abitazione, avava scatenato la furia del fotografo. L’attacco frontale di Corona nei confronti dell’accusa era culminato con un eloquente: “Non hanno capito un c…” rilasciato a caldo agli organi di stampa presenti all’interno del tribunale milanese.



L’ex marito di Nina Moric, attualmente, è in affidamento terapeutico provvisorio a causa della dipendenza psicologica dalle droghe. Può lavorare, utilizzare i social ma non gli è permesso commentare le cronache giudiziare che lo vedono protagonista. Il fotografo dei vip sarà giudicato in base al comportamento che adotterà nei prossimi cinque mesi e dovrà portare rispetto nei confronti della magistratura.



L’attuale compagno di Silvia Provvedi ricomincia dal lavoro e svela di avere tanti progetti per il futuro. Un nuovo Fabrizio Corona che, in accordo con i suoi legali, si è ripromesso di placare tutta la rabbia accumulata in questi anni difficili trasformandola in energia positiva che faccia da traino per le sue ambizioni personali e professionali.