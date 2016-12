Fabrizio Corona, la madre: è depresso

E' sempre più preoccupata per il figlio in carcere. Gabriella, madre di Fabrizio Corona, affida alle colonne del "Fatto Quotidiano" il racconto del loro rapporto. "Il suo stato depressivo non gli permette di impegnarsi più di tanto nelle attività del carcere - spiega - Legge, scrive e pensa molto". La donna racconta di non riuscire ad avere un vero dialogo col figlio, restio a parlarle delle sue condizioni: "Probabilmente per tutelarmi,per non farmi star male" dice.