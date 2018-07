Fa il bagno nelle acque del Ticino, donna annega nel Novarese

Una donna è annegata nelle acque del Ticino. La vittima si chiamava Maria Antonietta Torgano, 62 anni. La 62enne, con il marito e alcuni amici, era in località La Quercia, nel comune di Cameri. Ha cominciato a bagnarsi, in una zona con acqua bassa, ma è scivolata in un punto più profondo: ha chiamato aiuto ma non c'è stato tempo perché qualcuno intervenisse.