Expo,sindaco Sala: abuso ufficio? Accusa non nuova, saputa dai media

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commenta la richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti, per abuso d'ufficio, da parte della Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti di Expo. Il reato contestato, per il primo cittadino, "non è nuovo. E non è nuovo neanche il metodo. Come sempre, rispetto istituzionale poco: queste cose - sottolinea - si sanno dai media. Come dall'inizio, lascerò parlare i miei avvocati".