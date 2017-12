Expo, Sala chiede archiviazione accusa abuso d'ufficio

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, chiede l'archiviazione dell'accusa di abuso d'ufficio contestata dalla Procura Generale nell'ambito dell'inchiesta per la Piastra di Expo. La nuova ipotesi di reato - si legge nella memoria difensiva - arriva "a conclusione di una affannosa ricerca di una nuova imputazione, a tempi abbondantemente scaduti. E' come 'l'elisir di Dulcamara': vale per tutte le occasioni in cui non c'è niente di meglio".