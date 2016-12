Expo, è il giorno di Vladimir Putin

Un'intensa giornata italiana attende il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. In mattinata agenda fitta a Milano con la visita ai padiglioni di Russia e Italia nel sito di Expo per la Giornata nazionale della Russia e l'incontro con il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Poi, il volo a Roma per il faccia a faccia con il presidente della Repubblica Mattarella e con Papa Francesco. In ballo la questione ucraina e la situazione in Medio Oriente.