Ex miss condannata per stalking: era il simbolo della lotta contro le violenze

Rosaria Aprea, ex miss di Caserta oggi 24enne, che, dopo mesi di percosse denunciò il compagno, diventando il simbolo della lotta contro la violenza alle donne, è stata condannata per stalking: tre anni in primo grado, per aver tormentato un altro uomo, Pasquale Russo, padre di suo figlio, con cui si era lasciata dopo una storia tormentata.