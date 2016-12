Evasione miliardaria, 62 indagati Denaro a funzionari pubblici

12:11 - Militari del nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza, diretti dalla Procura di Roma, hanno eseguito decine di perquisizioni e sequestri in tutta Italia in un'inchiesta che ha portato alla luce un'evasione fiscale miliardaria. Indagate 62 persone. La frode sarebbe stata realizzata dal consorzio di cooperative Gesconet. Tra il 2010 e il 2012 sarebbero stati pagati funzionari delle pubbliche amministrazioni.

I reati contestati agli indagati vanno dall'associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla bancarotta fraudolenta, al riciclaggio.



Nel corso dell'operazione i finanziari hanno sequestrato beni per oltre cento milioni di euro.



Gesconet opera nei settori del trasporto, del facchinaggio, delle pulizie e della vigilanza privata. Il sistema di evasione fiscale si sarebbe prevalentemente fondato sull'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.



Soldi a funzionari pubblici - Durante le indagini, la Gdf ha scoperto una contabilità riservata e parallela, utilizzata dagli indagati per pagare funzionari delle pubbliche amministrazioni. I soldi ai funzionari pubblici sarebbero state pagati tra il 2010 e il 2012 e sarebbero finiti nella contabilità parallela sottraendo il denaro alle cooperative.



Per lo Stato danni per 1,7 miliardi di euro - Ammontano a 1,7 miliardi di euro i danni per le casse dello Stato provocati dalla mega evasione. Il meccanismo messo in piedi dagli indagati, secondo gli inquirenti, consisteva nell'affidamento di servizi in subappalto a società cooperative appositamente costituite, da parte delle società degli indagati, che si aggiudicavano gli appalti sia da enti pubblici sia da società private.



A loro volta le cooperative emettevano fatture false per operazioni inesistenti, accertate dalla Gdf per circa 400 milioni, accreditando così il denaro ricevuto ad altre cooperative cosiddette "finali". I conti di queste ultime venivano progressivamente svuotati attraverso dei prelievi di denaro contante, non giustificati da alcuna logica commerciale.