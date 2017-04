Eutanasia, morto il malato di Sla accompagnato in Svizzera da Mina Welby

E' morto Davide Trentini, il toscano 53enne malato di Sla arrivato mercoledì in Svizzera per ottenere l'eutanasia . Lo ha annunciato la co-presidente dell'associazione Luca Coscioni, Mina Welby, che aveva accompagnato l'uomo nella clinica elvetica. Negli istituti svizzeri erano già andati altri italiani, tra cui Dj Fabo.

Trentini è deceduto con l'aiuto medico previsto in questi casi dalla legge svizzera. In un video saluta e ringrazia sorridente per il sostegno.



Cappato: ciao Davide, un dovere aiutarti - "Ciao Davide, è stato un dovere aiutarti". Così su Twitter Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni che in precedenza aveva accompagnato in Svizzera Dj Fabo.