Eutanasia, mons. Zuppi vicino a Dj Fabo: "Bisogna combattere sempre per la vita"

"E' difficile parlare delle vicende come quelle di Dj Fabo , perché sono sempre situazioni di grande sofferenza personale". Lo ha affermato alla trasmissione "Stanze Vaticane" di Tgcom24, mons. Matteo Zuppi , arcivescovo di Bologna, commentando la decisione di Fabiano Antoniani di recarsi in Svizzera per richiedere l'eutanasia . "Certamente gli direi che la sua vita ha sempre un'importanza, non soltanto glielo direi ma proverei anche a manifestarlo".

"Sulla sofferenza personale, sulle difficoltà che sono purtroppo cosi evidenti per chi è affetto da quella malattia - ha aggiunto Zuppi - c'è soltanto la solidarietà e la vicinanza. Dobbiamo tener presente che la vita è sempre importante, è sempre bella". "C'è un impegno in più credo per i cristiani di essere vicini a chi è nella sofferenza e aiutare sempre a combattere per la vita e mai per la morte", ha concluso.