Eutanasia, Cappato: "Se legge produce sofferenza giusto disubbidire"

"Quando le leggi producono sofferenza, disubbidire è un dovere in nome di principi che la nostra Costituzione riconosce di libertà fondamentale fino alla fine della vita". A parlare è Marco Cappato, esponente Radicale imputato per avere accompagnato in Svizzera a morire con il suicidio assistito Dj Fabo. "Per i malati che non sono attaccati a una macchina l'unica soluzione è che venga riconosciuta la libertà dell'eutanasia".