Eutanasia, Cappato: "Dj Fabo ha morso un pulsante per morire"

Dj Fabo ha morso un pulsante per attivare l'immissione del farmaco letale. A raccontare gli ultimi momenti di vita del 39enne milanese, che ha ottenuto il suicidio assistito in una clinica svizzera, è Marco Cappato dell'Associazione Coscioni, che lo ha accompagnato in questo suo ultimo viaggio. "Era molto in ansia perché temeva, non vedendo il pulsante essendo cieco, di non riuscirci. Poi però ha anche scherzato", ha detto.