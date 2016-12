Eurostat: l'Italia è il Paese Ue con il tasso di natalità più basso

In Irlanda il tasso maggiore di natalità - A guidare la classifica Eurostat dei Paesi con il maggior tasso di natalità sono l'Irlanda (14,2 x mille) seguita da Francia (12) e Gran Bretagna (11,9). In fondo alla graduatoria, prima dell'Italia (8 x mille), compaiono invece il Portogallo (8,3) e la Grecia (8,5).



Nel 2015 in Italia "solo" 486mila nascite - La significativa differenza esistente tra le dinamiche demografiche in atto in Italia e negli altri Paesi più popolosi dell'Ue emerge poi dal confronto delle cifre espresse in valore assoluto. Nel 2015 nel nostro Paese le nascite sono state quasi 486mila contro le quasi 801mila della Francia, le 777mila del Regno Unito e le 738mila della Germania. Per i decessi l'Italia, dove nel 2015 ne sono stati contati 647mila, ha invece superato sia la Francia (600mila) che il Regno Unito (602,8), ma non la Germania (925mila).



Tasso di mortalità del nostro Paese in linea con la media Ue - In Italia comunque il tasso di mortalità (10,7 per ogni mille residenti) è risultato non troppo lontano dalla media Ue (10,3) e inferiore a quello di diversi altri Paesi come Bulgaria (15,3), Lettonia e Lutuania (14,4), Ungheria (13,4) e Romania (13,2). Ne risulta, secondo i calcoli di Eurostat, che la flessione naturale della popolazione italiana è stata pari "solo" al 2,7 x mille contro ad esempio il 6,2 della Bulgaria o il 4 dell'Ungheria.



Italia quarta per popolazione assulta - La classifica Eurostat 2015 dei Paesi Ue per popolazione assoluta vede sempre in testa la Germania (82,2 milioni di residenti, il 16,1% del totale Ue), seguita dalla Francia (66,7 milioni, 13,1%), dalla Gran Bretagna (65,3 mln, 12,8%) e dall'Italia (60,7 mln, 11,9%).