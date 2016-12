Etna e Vesuvio, cartoline di rara bellezza

La potenza della natura lascia senza fiato. Stamattina i napoletani e i catanesi si sono svegliati davanti a cartoline di rara bellezza. Da un lato l'Etna: l'attività eruttiva prosegue; il vulcano con le sue ricadute di cenere e lapilli cambia scenari continuamente, come un attore che recita a soggetto. Alti e bassi si continuano a registrare dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania che monitorizzano continuamente l'attività. L'eruzione e' ancora in corso, ma non incide, al momento, sull'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania...e in compenso regala spettacoli pirotecnici mozzafiato. Dall'altro lato c'è il Vesuvio: dopo un po' di pioggia pomeridiana e con il sopraggiungere del tramonto, un grande arcobaleno ieri ha abbracciato il golfo di Napoli e ha fatto da cornice al vulcano che sovrasta l'hinterland partenopeo. Sui social tantissimi gli scatti postati dagli utenti per immortalare un'immagine da copertina...ma senza filtri, né Photoshop.