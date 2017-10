Etichetta alimenti, arriva obbligo di origine derivati del pomodoro

Il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina e il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda hanno firmato il decreto per introdurre l'obbligo di indicazione dell'origine dei derivati del pomodoro. Dovrà essere indicato dove viene coltivato e dove trasformato l'ortaggio. I provvedimenti introducono la sperimentazione per due anni, come già previsto per prodotti lattiero-caseari, pasta e riso.