Estorsione a Lapo, un arresto a Milano Il legale di Elkann: "Circostanze false"

00:18 - E' accusato di estorsione e tentata estorsione un giovane cameriere milanese arrestato nei giorni per aver ricattato Lapo Elkann con un video compromettente. Nel filmato si vedrebbe il rampollo della famiglia Agnelli a casa dell'uomo nel corso di un pomeriggio trascorso tra "droga e autoerotismo". Il legale di Elkann: "Circostanze false, fantasie attribuite dall'arrestato a Lapo nell'evidente tentativo di oscurare le sue responsabilità". "Pronti a ogni azione legale", ha chiosato Giannandrea Anfora.

La notizia è stata pubblicata da 'Il Giorno' ed è stata confermata in ambienti giudiziari. Il cameriere, interrogato dal gip, ha raccontato di aver incontrato lo scorso aprile Lapo "seminudo" fuori da un locale di Milano e di averlo accompagnato a casa sua. Nell'appartamento il fratello del cameriere avrebbe girato il video utilizzato per il ricatto.



Nel luglio scorso il cameriere si sarebbe fatto consegnare 30mila euro dal rampollo Agnelli attraverso il suo maggiordomo, consegnando in cambio il cellulare con il quale erano state girate le immagini. Nelle scorse settimane, poi, l'uomo avrebbe chiesto altri 90mila euro. Ma stavolta all'appuntamento sono arrivati anche gli investigatori dopo la denuncia presentata in Procura da Lapo. Il cameriere è stato arrestato e il gip dovrà decidere se convalidare l'arresto e disporre o meno la custodia cautelare in carcere a carico del cameriere.



"Notizie di oggi, carta igienica di domani" - Una matita bianca per scrivere su un foglietto, in inglese, "le notizie di oggi sono la carta igienica di domani". E' la foto che Lapo Elkann ha postato sul profilo Facebook ufficiale. Nessuna parola sull'estorsione di cui è stato vittima, ma il riferimento è evidente.