11 maggio 2015 Estate fino a giovedì, poi forti temporali in arrivo al Nord Ancora per qualche giorno l’alta pressione di matrice nord-africana occuperà stabilmente l’Italia con tempo soleggiato e caldo fuori stagione, oltre i 30 gradi. Venerdì forte peggioramento al Settentrione

L'altalena termica che ha caratterizzato le ultime settimane prosegue senza sosta, determinata dal frequente alternarsi di incursioni nord-africane e improvvise irruzioni nord-atlantiche. In questa prima parte della settimana è il turno dell'Anticiclone Nordafricano che si sta riorganizzando per riprendere possesso dell'Europa centro-meridionale, accompagnato come sempre da una massa d'aria torrida che tenderà a interessare anche le nostre regioni riportando condizioni di caldo intenso. Al Nord i picchi massimi verranno osservati fra mercoledì e giovedì, con valori facilmente oltre i 30 gradi accompagnati anche da afa in aumento. Al Centrosud l'apice di questa nuova ondata di caldo si verificherà venerdì quando saranno possibili punte di 37-38 gradi. Nella stessa giornata di venerdì, mentre al Centrosud si soffrirà il caldo intenso, il Nord verrà raggiunto da una perturbazione atlantica (la N°5) accompagnata da aria decisamente più fresca che, a causa del forte contrasto termico con l'aria torrida presente, genererà forti temporali con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Nel fine settimana i fenomeni e l'aria fresca si sposteranno rapidamente verso sud determinando un crollo termico di 10-15 gradi lungo la Penisola, mentre la situazione, altrettanto rapidamente, tenderà a tornare stabile già da sabato a cominciare dal Nord, ma con temperature decisamente ridimensionate.

Previsioni per martedìMartedì sarà un'altra giornata caratterizzata dal tempo stabile con prevalenza di sole in tutto il territorio, salvo dei modesti annuvolamento al Nord, specialmente a ridosso delle Alpi. Le temperature si manterranno in generale sopra la media, in particolare al Nord, sulle regioni tirreniche e in Sardegna dove si potranno toccare picchi di 28-29 gradi. Venti in ulteriore indebolimento al Sud, salvo ancora dei rinforzi di Tramontana fra basso Adriatico e alto Ionio.