Esplosione in una palazzina: tre morti a Catania Ansa 1 di 20 Ansa 2 di 20 Ansa 3 di 20 Ansa 4 di 20 Ansa 5 di 20 Ansa 6 di 20 Ansa 7 di 20 Ansa 8 di 20 Ansa 9 di 20 Ansa 10 di 20 Ansa 11 di 20 Ansa 12 di 20 Ansa 13 di 20 Ansa 14 di 20 Ansa 15 di 20 Ansa 16 di 20 Ansa 17 di 20 Da video 18 di 20 Ansa 19 di 20 Ansa 20 di 20 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L'anziano morto diceva "che campo a fare" - Qualcuno aveva sentito Giuseppe Longo, il 75enne morto nell'esplosione, che riparava biciclette, dire "che campo a fare". Un vicino ricorda che "un ragazzo che si era fatto aggiustare la bici diceva che quell'uomo si lamentava perché era malato. Il dottore gli aveva dato pochi giorni di vita. Diceva 'che campo a fare'". Sembra che, all'arrivo dei pompieri, l'uomo non avrebbe aperto la porta. Probabilmente nel frattempo ha avuto un malore o è svenuto per le esalazioni e quindi non ha potuto aprire ai soccorsi. Ma non si esclude neppure la tesi del suicidio. Nella casa la squadra mobile ha trovato e sequestrato tre bombole di gas Gpl.



Esplosione dall'interno verso l'esterno - I periti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'esplosione nella palazzina di via Garibaldi, al piano terra. L'unica certezza finora è che l'esplosione è stata dall'interno verso l'esterno, come dimostra anche la porta d'ingresso, che la deflagrazione ha fatto volare per alcuni metri prima che cadessero su un'auto parcheggiata.



Il vigile del fuovo sopravvissuto: "Non dimenticherò mai" - Il quinto vigile del fuoco, l'autista del mezzo, l'unico della squadra di soccorso rimasto illeso, ancora sotto choc, racconta agli inquirenti: "Ero vicino al nostro mezzo di trasporto, perché dovevo prendere degli attrezzi, quando ho sentito la violenta esplosione: non ho visto cosa è accaduto prima, ma dopo la scena è stata drammatica. Non la dimenticherò mai". Ricoverati i suoi due colleghi, Giuseppe Cannavò di 38 anni, con una grave lesione polmonare, e Marcello Tavormina, 38, che ha riportato un trauma cranico.



I vicini: "Sembrava un attentato" - Un orrendo spettacolo hanno visto anche i vicini. Hanno detto che "sembrava di essere sulla scena di un attentato". Un negoziante della zona racconta: "Ho sentito un boato incredibile e ho pensato a una bomba violenta, ho avuto una grande paura". "Ho pensato di morire - dice un giovane che lavora in un negozio del posto -. Lo spostamento d'aria è stato così forte che ho temuto che le mura mi crollassero addosso da un momento all'altro".



Un'altra persona racconta: "Ho visto tutto dal balcone. Stavano tentando di rianimare un vigile del fuoco. E' stato scioccante. L'ambulanza è stata ferma per più di mezz'ora, mentre più operatori si sono alternati a praticare il massaggio cardiaco. Poi l'hanno portato in ospedale".