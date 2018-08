Esplosione Bologna, il Comune: "Danni per 10 milioni di euro"

"Il governo attivi le procedure perché arrivino i rimborsi il prima possibile", ha proseguito. "Le aziende - ha sottolienato - mi hanno detto che vorrebbero aprire entro agosto, anche perché hanno delle commesse e non si vogliono fermare. Le attività commerciali dovrebbero ripartire a giorni, quando avranno sistemato gli infissi. I cittadini si stanno attivando per sistemare le loro abitazioni. Il Comune starà vicino a tutti".



Il governatore Bonaccini: "Con le vittime per risarcimenti" - Anche "la Regione sarà vicino a tutti coloro che hanno subito danni e per questo avvierà nei prossimi giorni un censimento analitico in collaborazione con il Comune di Bologna". Lo sottolinea il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in una nota diffusa a margine di una riunione in Prefettura a Bologna



. "Un altro tema centrale di cui sarà doveroso occuparci è quello dei risarcimenti ai cittadini", ha precisato. Oltre ai 145 feriti, sono molti i danni causati agli edifici vicini al luogo dell'esplosione e del ponte parzialmente crollato. Nella nota, anche molte parole di cordoglio per le vittime insieme ai ringraziamenti per chi è intervenute in aiuto.