31 gennaio 2015 Esonda fiume, case sott'acqua a Salerno Resta l'allerta maltempo al Centrosud Le piogge sferzano la Campania e il Lazio, enormi disagi a Capaccio Paestum. Criticità rossa per la giornata di domenica in buona parte della Basilicata

18:37 - Prosegue l'allerta maltempo, in particolare al Centrosud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha infatti emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. Criticità rossa per la giornata di domenica su gran parte della Basilicata. L'arrivo di aria più fredda favorirà nevicate a quote collinari su Lazio e Sardegna. Neve anche in Friuli e, da martedì, a Genova. Enormi disagi nel Salernitano: centinaia di case sott' acqua.

L'esondazione del fiume Sele, nella piana omonima, ha creato problemi anche alle aziende ortofrutticole e zootecniche e ha trasformato centinaia di ettari in risaie. Una decina di famiglie è stata evacuata.



Colpito dal maltempo anche il Museo di Hera Argiva, ancora chiuso per i danni causati dall'alluvione dello scorso anno.



Intanto preoccupa l'arrivo di una nuova perturbazione prevista per la giornata di domenica. "Ci stiamo preparando per l'arrivo di questa nuova perturbazione - afferma Alessio De Silvio, responsabile Nautico e Fluviale dell'Humanitas di Salerno, che nel pomeriggio di sabato ha effettuato un sopralluogo nelle zone colpite dal'alluvione insieme ai responsabili della Regione della Protezione Civile -. Nuove piogge potrebbero aggravare una situazione già particolarmente delicata".