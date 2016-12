Esodo, una domenica da bollino rosso Traffico intenso, per ora pochi disagi

"I maggiori flussi veicolari si registrano al sud sul versante jonico, tirrenico e adriatico e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia", si legge in una nota dell'Anas. "Per favorire la fluidità della circolazione - continua il comunicato -, sino alle ore 22 di domenica è attivo il divieto di circolazione per i mezzi pesanti".



"Traffico molto intenso, ma scorrevole, sull'A3 'Salerno-Reggio Calabria' dove alle sette domenica si sono registrati oltre 4mila veicoli l'ora nel tratto salernitano. Nel tratto calabrese per agevolare i flussi di circolazione, Anas ha attivato la prevista manovra di regolazione del traffico mettendo a disposizione le due corsie di marcia disponibili in direzione sud tra Laino Borgo e Mormanno, in corrispondenza dell'unico cantiere inamovibile presente sull'intera A3. A Villa San Giovanni risultano regolari i tempi di attesa agli imbarchi per la Sicilia".