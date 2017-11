Esodo, giornata da bollino nero sulle autostrade: prime code sulla A1

E' questo il primo weekend di grande esodo per le vacanze estive. Un sabato da bollino nero sulle autostrade che sin dalla prima mattina ha segnato disagi per chi viaggia. Traffico rallentato e code sulle autostrade dell' Emilia-Romagna , in direzione Sud. Code anche sulle autostrade della Liguria , sia verso la riviera che in direzione Francia, e traffico molto intenso al Sud sulla A2, tra Salerno e Lagonegro, e sulla A1.

La circolazione è molto intensa, in alcuni punti congestionata soprattutto in prossimità delle barriere autostradali in uscita dai principali centri urbani e in ingresso verso le località di villeggiatura - informa viabilità Italia ricordando che fino alle 22 di oggi c'è il divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiori alle 7.5 tonnellate.



Sulla A1 Milano-Napoli traffico chiuso e 14 chilometri di coda a causa di un mezzo pesante che è andato a fuoco tra Santa Maria Capua Vetere e l'allacciamento con la A30, in direzione Napoli. Autostrade per l'Italia ha provveduto a distribuire acqua agli automobilisti fermi sotto il sole e i vigili del fuoco sono subito intervenuti per spegnere le fiamme.



I maggiori flussi di veicoli si registrano soprattutto sulle dorsali Jonica e Tirrenica e su quella Adriatica, nello specifico lungo la costa di Emilia Romagna e Marche e più a sud in Puglia sulla strada statale 16.



Traffico intenso anche sulle statali 18 e 106 per spostamenti di breve e lunga percorrenza verso le località di mare del catanzarese, del crotonese e del reggino. Sempre per esodo estivo in Veneto traffico intenso sulle statale 51 "Alemagna" e 12 "dell'Abetone e del Brennero".