Esodo estivo: via a piano viabilità, 6 agosto è bollino nero

Bollino nero la mattina di sabato 6 agosto, quando verranno percorsi su strade e autostrade qualcosa come 220 milioni di chilometri, bollino rosso per l'ultimo week end di luglio e per tutti i fine settimana di agosto, con gli ultimi due in cui si concentreranno i rientri in città: parte oggi il piano per l'esodo estivo messo a punto da Viabilità Italia, l'organismo del Viminale presieduto dalla polizia stradale.