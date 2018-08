Esodo estivo, code di 3 ore per raggiungere traghetti verso la Sicilia

La viabilità, che già durante la notte è stata molto sostenuta, senza mai calare se non per un paio d'ore fra le otto e dieci, è molto intensa e le code - a fisarmonica - si distribuiscono in più punti dell'asse autostradale. Nei pressi dello svincolo di Cessalto, in direzione Trieste, un bus carico di persone ha avuto un guasto e si è fermato in corsia di marcia, creando notevoli rallentamenti. I mezzi di Autovie sono riusciti a spostarlo in sicurezza, in attesa del carro attrezzi. I flussi non dovrebbero aumentare ulteriormente ma la situazione non si alleggerirà prima della serata.



Un'ora di attesa al Traforo del Monte Bianco - Si sta intensificando il traffico al traforo del Monte Bianco, dove dall'Italia verso Francia si registra un'ora di attesa. Nella direzione opposta (in entrata in Italia) la coda è di 45 minuti. Nessun disagio viene al momento segnalato sull'Autostrada A5 del Monte Bianco.



Quasi sei italiani su 10 in viaggio - Quasi sei italiani su dieci (57%) non restano a casa per Ferragosto e hanno deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti/amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè' divulgata in occasione del weekend da bollino nero sulle strade italiane per le partenze del "capodanno" dell'estate.