Esodo estivo al via, traffico da bollino nero nei primi due weekend di agosto

Boom del turismo dall'estero: 16 miliardi di euro - Si preannuncia un business molto ricco per gli operatori turistici dall'arrivo degli stranieri in Italia, che nel nostro Paese spenderanno circa 16 miliardi di euro, ben 7 miliardi in più rispetto alla spesa prevista dei turisti italiani all'estero. Un surplus che non si registra in nessun altro settore dell'economia. Un ottimo risultato anche perché il nostro turismo quest'estate deve fare i conti, oltre che con il maltempo, anche con il ritorno sul mercato di mete che negli ultimi tempi erano fuori gioco, dall'Egitto alla Turchia, dal Marocco alla Tunisia.



Invasione dei turisti stranieri anche negli aeroporti: secondo i dati di Confturismo, Confcommercio e Istituto Piepoli infatti saranno oltre 38 milioni i passeggeri che arriveranno dall'estero, due in più rispetto all'estate 2017.



Il budget degli italiani - Sarà di 847 euro pro capite il budget medio degli italiani per le vacanze estive e sarà agosto il mese in cui si spenderà di più, con una media di 910 euro. Rispetto all'estate 2017 sono il 13% in più gli intervistati che dichiarano che spenderanno più dell'anno precedente.