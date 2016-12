Giornate da bollino nero per l'esodo del primo fine settimana di agosto, con strade affollate e rischio maltempo. E' in vigore da due settimane il piano 2016 coordinato da Viabilità Italia, per garantire la sicurezza nelle ore di maggior traffico sulle strade italiane. Più mezzi, agenti e controlli. Raccomandata la massima attenzione alla guida: no al cellulare, all'alcol e alle alte velocità.

Oltre 33 mln di italiani in vacanza (+9,5%) - Secondo un'indagine di Federalberghi, quella 2016 sarà un'estate di vacanze per 33,3 milioni di persone, pari al 55% dei connazionali. Il dato è in aumento del 9,5% sul 2015. Sale anche il giro d'affari che chiuderà con un +17,2% passando dai 18,3 miliardi del 2015 a 21,5 miliardi.



"Il mese di agosto - commenta il presidente Bernabò Bocca - sarà caratterizzato da un un ottimo andamento di turisti italiani. Più di 22 milioni di italiani si metteranno in movimento in questo mese. Il clou in questo weekend, con un sano affollamento di strade ed autostrade".