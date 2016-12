Escursionista muore in Cadore

Un escursionista 66enne di Casalpusterlengo, nel Lodigiano, è morto in Cadore precipitando in un canale roccioso da un sentiero che si trova al termine della via ferrata Berti, sulla Croda Marcora, una delle cime del gruppo del Sorapis. L'allarme è stato dato dalla moglie, che non riusciva a contattare il marito al cellulare. Il corpo è stato individuato dai tecnici del soccorso alpino di San Vito di Cadore.