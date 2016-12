Marita Comi, sua moglie, che ieri l'aveva abbracciato dopo il verdetto, si è recata di buon mattino alla Casa circondariale di Bergamo per il primo colloquio. Marita ha percorso la strada verso il carcere in silenzio. La donna, su cui grava tutta la responsabilità per i figli, dopo che ieri Bossetti è stato privato della patria potestà, ancora credere a quel "Non sono stato io, state commettendo un errore" più volte ripetuto da suo marito. In silenzio, quindi, e con la sua presenza Marita sembra riconfermare la sua fiducia nel l'uomo che ha sposato e non l'abbandona.