Enna, viaggi hot con i soldi della "sua" scuola: condannato preside

12:47 - Un risarcimento alla scuola da 160mila euro: è la condanna della sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti nei confronti di Giovanni Scollo, ex preside dell'Istituto tecnico commerciale Leonardo da Vinci di Piazza Armerina, in provincia di Enna. L'uomo era accusato di essersi appropriato insieme a Giovanni Delle Cave, 68 anni, di Calascibetta, ex direttore amministrativo dello stesso istituto, entrambi in pensione, di 340 mila euro in dieci anni e di aver speso il denaro in gran parte per organizzare viaggi a luci rosse in Romania. I due erano stati condannati in primo grado a risarcire la somma oltre agli interessi. Ora la condanna definitiva in appello per Scollo, Delle Cave ha preferito non presentare ricorso.

