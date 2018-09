Enna, la statua di San Filippo suda e i fedeli gridano al miracolo

Ad Agira, un piccolo comune della provincia di Enna, si grida in coro al “prodigio”, se non addirittura al “miracolo”. Tutto ciò a causa della ‘sudorazione’ della statua di San Filippo posto nella sacrestia della Reale Abbazia. Non sembra essere la prima volta che succede e della presunta sudorazione ci sono anche diversi testimoni oculari.



Infatti, la signora Maria a Pomeriggio Cinque racconta: “Ero in chiesa, come faccio tutti i giorni e ad un certo punto mi sono accorta che tutto il viso di San Filippo era bagnato. Mi vengono ancora i brividi se ci ripenso”. Anche il signor Lino ammette di aver assistito a quello che lui stesso definisce un ‘prodigio’: “Giovedì sera verso le 19:30 ho notato una lacrima che rigava il viso di San Filippo dalla fronte, fino alla bocca, passando per il naso della statua”. Ma intanto la Curia frena e non parla ancora di miracolo.