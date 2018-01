Empoli, malori in casa: in 4 tra cui un bimbo di 15 mesi in ospedale

Quattro persone, tra le quali un bimbo di 15 mesi, sono state soccorse dal 118 dopo aver accusato malori (difficoltà di respirazione, bruciori alla gola e agli occhi) mentre si trovavano all'interno di un appartamento a Empoli. Nessuno sarebbe in gravi condizioni ma tutti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe. Ancora da chiarire le cause anche se sembra accertato che non si sia trattato di monossido e neppure di gas.