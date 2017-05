Zoo safari Ravenna, operaio precipita per crollo controsoffitto

Un operaio 43enne è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Bufalini di Cesena dopo un incidente sul lavoro all'interno dello Zoo Safari di Ravenna. Tutto è accaduto in tarda mattinata quando, per cause ancora al vaglio, ha ceduto il controsoffitto del box sul quale il 43enne stava in quel momento camminando: ciò ha fatto precipitare l'uomo per circa quattro metri. L'operaio ha infine battuto la testa perdendo i sensi.