Vittorio Sgarbi dimesso lunedì

Vittorio Sgarbi

"Domani alle 13,00 ritorno in libertà. Grazie ai medici e agli infermieri che mi hanno sopportato". E' l'annuncio via facebook del critico d'arte Vittorio Sgarbi, ricoverato nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi nel reparto di cardiologia del Policlinico di Modena per un'ischemia cardiaca risolta con angioplastica. In pochi minuti il post ha superato i 5.000 mi piace.