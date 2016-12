Violenza sessuale, 16enne stuprata nel Parmense: arrestati tre giovani

Tre ragazzi, di 17, 19 e 23 anni, sono stati arrestati con l'accusa di aver picchiato e poi violentato una 16enne in provincia di Parma . La violenza è avvenuta a fine giugno. La giovane si stava recando alla cena di classe quando, con una scusa, un amico l'ha portata nell'appartamento dove sono avvenuti gli abusi. I due maggiorenni sono in carcere a Bologna mentre il 17enne è stato affidato a una comunità per minori.

Gli inquirenti stanno valutando la posizione dell'amico che ha attirato nella trappola la ragazza: il giovanissimo non avrebbe partecipato alla violenza e sarebbe stato minacciato dagli altri tre se non avesse collaborato.



I fatti ad inizio giugno. La ragazzina si stava recando alla cena di classe, quando è stata avvicinata dall'amico che le ha rubato per gioco la borsetta. Per averla indietro la 16enne è entrata in un appartamento e qui ha trovato i tre ragazzi che, gettata su un letto, l'hanno violentata a turno. La ragazza, una volta fuggita, ha raccontato quanto successo a un'amica, che subito ha avvisato i genitori della ragazza e i carabinieri.



Avviate le indagini, i militari sono risaliti all'identità dei tre. Il 23enne ed il 19enne, di origini straniere, sono finiti in carcere. Viste le modalità con cui i tre hanno agito, gli inquirenti non escludono che siano stati protagonisti anche di altre violenze ai danni di ragazze della provincia di Parma.