Violentò una giovane nei bagni di un locale: carabiniere condannato

La corte d'assise ha condannato un carabiniere a sei anni e mezzo di carcere per violenza sessuale. A denunciarlo nel 2012 una ragazza, allora 20enne, che accusò il militare, in servizio nella provincia di Modena, di averla stuprata nei bagni di un locale. La condanna nei confronti del carabiniere è giunta dopo che in aula sono stati analizzati Sms e contatti via Facebook. Secondo la difesa il rapporto era stato consenziente.