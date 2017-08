Violentata su una spiaggia a Rimini: "Parlavamo, poi sono iniziate le botte"

"Prima volevano attaccar bottone, poi siamo andati sulla sabbia, hanno picchiato il mio amico e mi hanno portato in riva al mare per…". Così la 26enne polacca, violentata nella notte tra venerdì e sabato sulla spiaggia di Rimini, ha raccontato agli inquirenti quanto accaduto dopo che, per scattare qualche foto, era andata in spiaggia con un suo amico e dove i i due sono stati aggrediti da quattro uomini, che hanno picchiato lui e violentato lei.