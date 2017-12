Viaggiavano con 40 cagnolini nel bagagliaio: fermati tre marchigiani

La polizia stradale di Altedo ha intercettato sulla A13 due vecchie utilitarie con targhe dell'est che trasportavano una quarantina di cuccioli di cane. I fermati sono tre uomini di nazionalità italiana , che sono stati denunciati per traffico illecito e maltrattamenti di animali.

Il controllo- I bagagliai di una Panda e di una Punto erano stracolmi di cuccioli di provenienza ignota, con ogni probabilità sprovvisti di un microchip identificativo. Gli agenti li hanno rifocillati e poi consegnati ai veterinari per ulteriori accertamenti sul loro stato di salute.



I tre fermati - I tre uomini sulle auto straniere sono tre marchigiani. Si tratta di un 27enne di Fermo, un 34enne di Ascoli e un 30enne di San Benedetto del Tronto che dovranno chiarire la loro posizione davanti ai magistrati.



L'allarme della Lav - La Lega anti vivisezione stima che in Italia vengano introdotti illecitamente circa ottomila cuccioli ogni settimana, per un valore commerciale di 5,6 milioni di euro. Questi animali, inoltre, a causa del distacco dalla madre, subiscono traumi e danni al sistema immunitario.